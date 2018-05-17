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SP’li Bıyıklı Karamürsel’de

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala saha çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi’nin milletvekili aday adaylarının kent genelindeki ziyaretleri sürüyor. Partili aday adaylarından İbrahim Bıyıklı, önceki gün Karamürsel’de çeşitli temaslarda bulundu.

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Karamürsel Ziraat Odası, Karamürsel Rehabilitasyon Merkezi ve İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bıyıklı, esnaf ziyaretinde de bulunarak bir süre halkla sohbet etti.

SAADET PARTİSİ MECLİS’E GİRECEK

Yaptığı ziyaretler ve görüşmeler sırasında Saadet Partisi’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edileceğini belirten Bıyıklı, “Biz bu seçimde barajları yıktık. Saadet Partisi’ne olan teveccüh bizlerin zaferini müjdeliyor” dedi.

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