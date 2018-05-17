SP’li Bıyıklı Karamürsel’de

Karamürsel Ziraat Odası, Karamürsel Rehabilitasyon Merkezi ve İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bıyıklı, esnaf ziyaretinde de bulunarak bir süre halkla sohbet etti.
SAADET PARTİSİ MECLİS’E GİRECEK
Yaptığı ziyaretler ve görüşmeler sırasında Saadet Partisi’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edileceğini belirten Bıyıklı, “Biz bu seçimde barajları yıktık. Saadet Partisi’ne olan teveccüh bizlerin zaferini müjdeliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz