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Fabrikada işçi kıyımı!

Gebze'de bir kozmetik fabrikasında, serdikaya üye olan 95 işçi, işten çıkarıldı. İşçiler, fabrikanın önünde bir araya gelerek, halay çekip, düdük çalarak protestoda bulundu.

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri fabrikasında, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi örgütlenme çalışması yaptı. İddiaya göre, sendikaya üye olan 95 işçinin işlerine son verildi. İşten çıkarılan işçiler, fabrikanın önünde bir araya gelerek halay çekip, düdük çalarak protestoda bulundu. Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir, 3 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "2018 Ocak ayından bu yana Kosan Kozmetik yani Flormar'da bir örgütleme faaliyetimiz var. Bu örgütlenme faaliyeti devam ederken bakanlıktan çoğunluğumuzu aldık. Fakat işverene ulaştığında, burada bir sendikal faaliyetin olduğunu düşünerek ilk önce 12 arkadaşımızı, daha sonra da 4 arkadaşımız derken bu işin önüne geçemeyeceğini düşünerek sendika üyesi önünde gördüğü, selam verdiği, bu işe destek vermekle alakalı olan herkesi iş hakkını tazminatsız bir şekilde feshetti. Şu anda 95 arkadaşımızın iş hakkı İş Kanunu 25. maddeden feshedildi. İşveren burada kötü niyet sergiliyor. Ramazan ayında arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Hiçbirine 5 kuruş para vermiyor. Bu insanlar, işsizlik sigortasından faydalanmıyor. Haklarını gasp ediyor" dedi.

Bugün 14:44 TSİ - Asayiş

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