Kaman: Hedefimiz 6 vekil 6 belediye başkanı

İYİ Parti İl Teşkilatı 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde milletvekili aday adaylarını, Wellborn Otel’de düzenlediği toplantı ile tanıttı. Gerçekleştirilen etkinliğe İl Başkanı Serdar Kaman, İl Yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kağan Yılmaz, İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ruhittin Sönmez, İlçe Başkanları ve 43 milletvekili aday adayı katıldı. Aday adaylarının tanıtıldığı toplantıda dağıtılan aday tanıtım kitapçığında, milletvekili aday adaylarından Dijle Akın kendi isminin olmamasına tepki gösterirken, İl Başkanı Serdar Kaman bunun bir yanlışlıktan dolayı kaynaklandığını belirtti. Aday tanıtım programına MHP eski milletvekili olan ve İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Disiplin Kurulu üyesi olan Cumali Durmuş aday adayı olmasına rağmen katılmadı.

Cesur yürekler sayesinde bu günlerdeyiz

Programda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Partimiz 6 ay gibi kısa bir sürede kuruldu. Her türlü hileye rağmen, bir baskın seçim ortamında seçimlere hazır hale geldik. Bu kutlu yürüyüş zorlu bir süreçten geçti. Toplantı salonlarımızın elektrikleri kesildi. Salon bulamadık. İktidar partisinin bayrakları belediye araçlarıyla asılırken, aynı araçlarla bizim bayraklarımız indirildi. Stantlarımıza saldırdılar. 50 Bin kişinin toplandığı büyük kurultayda bir televizyon dışında televizyonlarda yer almadık. Bu kutlu yolda biz cesurlar yılmadık, yorulmadık çok çalışıp bu günlere geldik. Bu cesur yürekler sayesinde bu günlerdeyiz. İktidar partisini bir kenara bırakırsak, en çok milletvekili aday adayının başvurduğu partiyiz. 47 tane aday adayımız var. Bu toplantıdan önce kendi aramızda tanışma toplantıları düzenledik” dedi.

Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın Cumhurbaşkanı’nı çıkaracağız

Kaman, “Bu aday adaylarıyla bırakın vekilliği bir bakanlar kurulu listesi çıkar. Aday adaylarımızın kalitesi oldukça yüksektir. Bizim burada yaptığımız işler tek başına yapılacak işler değildi. Bunlar sizin sayenizde oldu. İYİ Parti iddia ediyorum 6 vekil çıkaracaktır. Bu başarı tablosu bozulmadan devam ettiği sürece 6 belediye başkanlığını da alacağız. Hepsinden önemlisi bu ekipte bu tablo ile Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın Cumhurbaşkanı’nı çıkaracağız. Ekip olarak tüm Kocaeli’ye yayıldık. 24 irtibat bürosu açtık. Tüm ilçelerde ve merkezde bulunan SKM ekibimizde 35 kişilik bir ekip kurduk. Şüpheli sandıkları ki biz buna kırmızı sandık diyoruz, bunları baştan sona takip edeceğiz. Biz trafo kedilerine artık emekliliklerini verdik” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından İYİ Parti milletvekili aday adayları kendilerini partililere ve kamuoyuna tanıttı.

İşte İYİ Parti’nin 47 aday adayı

Adil Gülez, Ahmet Yeşil, Alper Bircanoğlu, Ayla İlgün, Ayşegül Babacan, Ayşegül Yüken, Baha Yavuz, Burak Uluköylü, Büşra Karademir, Cumali Durmuş, Dijle Akın, Dürdane Uysal, Ebru Kavas, Ekrem Korkmaz, Ensar Çağrı Arhan, Esra Tolu, Fevzi Kurt, Fuat Berna, Gönül Vursal, Gürkan Uysal, Haluk Tamyüksel, Harun Demirkaya, Hasan Hacıoğlu, İbrahim Ömer Toyran, İhsan Şahin, İlhan Tan, İsmail Sahir Özbağ, Kemal Çevik, Murat Atar, Murat Kök, Nurcan Acaroğlu, Özer Yıldız, Özgür Alparslan, Özhan Aşkın Öztürk, Renan Argun Kıran, Resul Patan, Ruhan Tekcan, Ruhittin Sönmez, Selda Mican, Sema Akçay, Şafak Akın, Turan Atilla, Ufuk Turan, Ünal Atabay, Zekai Kahyaoğlu, Fatih Yıldız, Nevzat Kasap.