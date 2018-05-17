Kocaeli milletvekillerinin karnesi... Kim ne kadar çalıştı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi her dönem olduğundan daha zorlu bir yasama yılını geride bıraktı. 26'ncı dönem sona erdi. Peki Kocaeli Milletvekilleri 26. Dönemde Yasama Faaliyetlerine ne kadar katıldı? Vatandaşın sorunlarını ne kadar dile getirebildi? Muhalefet ve iktidar milletvekilleri parlamentodaki haklarına ne kadar sahip çıktı? Kocaeli Mmilletvekilleri yasama yılı performansını sizler için değerlendirdik.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Milletvekillerinin yasama performansı göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin açık ara önde olduğu görülüyor.

Yazılı Soru Önergeleri

Tahsin Tarhan:108

Fatma Kaplan Hürriyet: 92

Haydar Akar: 92 Yazılı Soru Önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kocaeli’nin ve Türkiye Gündeminin sorunlarını en çok parlamentoya taşıyan isimler oldular.

Saffet Sancaklı’nın 4, İlyas Şeker’in 5 Yazılı Soru Önergesi ile yasama faaliyetine katıldığı, diğer Milletvekillerinin ise maalesef yazılı soru önergesiyle vatandaşın dertlerini dile getirme yöntemini kullanmadıkları ortaya çıktı.

MUHALEFET İKTADARA HAZIR

Kocaeli Milletvekillerinin performansı göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara hazır olduğu gözlerden kaçmıyor. Kanun yapma açısından önemli olan kanun tekliflerinde Cumhuriyet Halk Partisi yine açık önde gidiyor.

Kanun Teklifleri

Tahsin Tarhan: 14

Fatma Kaplan Hürriyet: 13

Haydar Akar: 12 toplamda 39 Kanun Teklifiyle yasama faaliyetlerine en çok katkı sağlamış durumda.

Saffet Sancaklı ve Zeki Aygün 1’er Kanun Teklifi ile yasama faaliyetine katkı sunmaya çalışırken diğer milletvekillerinin bu konuda bir katkısı bulunmuyor.

İKTİDAR ARAŞTIRMA YAPMAKTAN UZAK

Melis aritmetiğine ve Kocaeli Milletvekillerinin yasama yılı performans tablosuna bakıldığı zaman iktidarın araştırma yapmaktan, bölge ve ülke gündemiyle alakalı konularla ilgili araştırma yapmaktan ve Araştırma Komisyonu kurulmasından hoşnut olmadığı ortaya çıkıyor.

Araştırma Önergeleri

Tahsin Tarhan: 24

Fatma Kaplan Hürriyet: 19

Haydar Akar: 21 toplamda 64 Araştırma Önergesi ile Ana Muhalefetin Kocaeli’nin ve Türkiye’nin sorunlarının araştırılması için defalarca bu yöntemi Mecliste işletmeye çalıştıkları ortaya çıkarken, AKP kanadından ise sadece İlyas Şeker’in 1 defa Araştırma Önergesi verdiği, diğer iktidar ve Kocaeli milletvekillerinin ise maalesef yasama faaliyetinin bu kolunu hiç kullanmadıkları ortaya çıkıyor.

MİLLETVEKİLİ YASAMA PERFORMANSINDA İKTİDAR SINIFTA KALDI

Milletvekilleri seçildikleri ilin sorunlarını çözmek, vatandaşın derdine derman olmak için, yasama faaliyetlerinde uzmanı oldukları konularda Komisyonlarda ve Meclis sürecinde yasalara katkı sağlamakla görevlidirler.

26. Dönem Milletvekili Yasama Faaliyetlerinin Performansını incelediğimizde İktidar Milletvekillerinin zayıf ana muhalefetin ise tüm yasama çalışmalarında hakkını verir bir tablo ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Araştırma sonucunda 26. dönem milletvekilliği süreci boyunca yemin etmek dahil sadece 7 kere meclis kürsüsüne çıkmış iktidar milletvekili olduğunu tespit ettiğimiz Kocaeli milletvekilleri çalışma tablosu için söylenebilecek tek şey Kocaeli iktidar partisi milletvekillerinin sınıfta kaldığı.