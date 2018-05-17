SP'li İbrahim Akgündüz’ün acı günü!

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve milletvekili aday adayı Dr. İbrahim Akgündüz’ün kayınpederi Murat Kılıç vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gölcük-Değirmendere Merkez Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi. Cenaze törenine Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan, Saadet Partisi Kocaeli İl Karargâh Başkanı Alaattin Çakmak, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.