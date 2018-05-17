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ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar

2017-2018 eğitim öğretim yılının 2’nci döneminde katıldığı birçok bilimsel içerikli yarışma ve spor müsabakalarında önemli başarılar elde eden ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları, düzenlenen törenle başarısını kutladı.

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Bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği, kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları, 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2’nci döneminde katıldığı birçok bilimsel içerikli yarışma ve spor müsabakalarında önemli başarılar elde etti.

GURUR DOLU ANLAR YAŞADILAR

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunmayı, mevcut yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamayı, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını, herhangi bir konuda özgün ve farklı düşünceler ortaya koymalarını, özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan yarışmalarda kendilerini ifade etme imkanı bulan öğrenciler, elde ettikleri başarılar ile gurur dolu anlar yaşadı. 

MUHTEŞEM BAŞARILAR

Bilimsel çalışmaların yanı sıra sporun bir yaşam biçimi olduğu, beden sağlığı ile ruh sağlığını desteklediği gerçeğinden hareketle okul içinde ve dışında düzenlenen etkinliklerle ODTÜ KYÖD Okulları, öğrencilerin spora ilgilerini arttırmakta ve desteklemekte. Bu etkinlikler çerçevesinde, gerek takım sporlarında gerekse bireysel sporlarda faaliyet gösteren öğrenciler katıldıkları müsabakalarda muhteşem başarılar elde etti.

BAŞARILARI KUTLANDI

16 Mayıs Çarşamba günü KYÖV Yönetim Kurulu'nun, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin katıldığı bir tören ile öğrencilerin bilimsel ve sportif alanda elde ettiği başarılar kutlandı. KYÖV Kurucu Başkanı Şerif Ünan elde edilen başarılardan duydukları memnuniyeti belirterek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bugün 15:35 TSİ - Eğitim

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