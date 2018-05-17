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Bugün 15:41 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Sinemalarda bu hafta 6 yeni film var!

İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 6 yeni film var.

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Deadpool 2

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...

Daha Yeni Başladık

Geçmişinde tanık koruma programında mafya avukatı olan Duke Diver, kendini yeni işine adamıştır. Tam bir eğlence ve huzur mekanı olan Villa Capri’nin müdürlüğünü yapan Duke, hayatını bir parti gibi yaşar. Bir yandan eğlenirken bir yandan da çalışan Duke, Villa Capri’nin müşterilerinin, özellikle de kadınların gözdesi durumundadır. Fakat Leo’nun gelişi tüm dengeleri altüst eder. Leo’nun herkesin ilgi odağı haline gelmesi Duke’u fazlasıyla rahatsız eder ve ikisi arasında çetin bir rekabet başlar. Fakat bir mafyanın tehdit oluşturması Duke ve Leo’nun arasındaki rekabeti bir kenara bırakıp birlikte çalışmasına neden olur.

Mezarlık

Zihinsel engelli bir mezarcı olan Azap, çıkan bir yangın sonucu eşini ve yine zihinsel engeli olan kızını kaybeder. Azap, aradan geçen zaman zarfında ailesinin aslında bir cinayete kurban gittiğini öğrenir. Bunun üzerine Azap, eşinin ve çocuğunun intikamını almak için hareket geçer.

Bal Kaymak

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina Toyza, Filiz Ahmet, Kenan Çoban gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik ve senaristliğini Onur Tan üstleniyor.

3 Vakte Kadar

Mahallede herkes tarafından sevilen saf ve temiz kalpli biri olan Hasan, çocukluğunda beri Balım’a aşıktır. Fakat aşkını bir türlü itiraf edemez. Sevdiği kıza kendisini tanıtma fırsatı bulduğunda ise büyük bir rakip ile karşılaşır; Köksal Baba. Hasan, rakibi Köksal Baba’dan kurtulmak için sahtekar bir medyumdan yardım isteyince işler karışır…

Yakışıklı Prens

Yakışıklı bir prens olan Philippe’in başı derttedir. Prense kara bir büyü yapılmıştır. Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Külkedisi büyünün etkisi ile prense aşık olur. Prens Philippe’in bu büyüyü bozması gerekmektedir. Üstelik babası Kral Charming kendisine ültimatom verir. Philippe ya 21 yaşında girmeden önce gerçek aşkı bulacak ya da tahttaki tüm haklarını yitirecektir. Prens Philippe, başındaki beladan kurtulmak ve gerçek aşkı bulmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

Bugün 15:41 TSİ - Kültür-Sanat

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