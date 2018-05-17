Hayat Kimya yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Papia, Familia, Teno ve Focus markalarını Türkiye’den sonra sırasıyla İran, Rusya, Mısır, Nijerya, Pakistan’a taşıyarak kağıt kategorisindeki yatırımlarını sürdüren şirket, Türkiye’de ikinci üretim kampüsünü 400 milyon TL yatırım ve 350 kişilik istihdamla sektöründe örnek gösterilen bir tesisle Mersin’de kurdu.

210 BİN TON

2015 yılından itibaren 210 bin ton tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete üretilen Mersin tesisinden çıkan her 2 üründen biri Anadolu’ya, diğeri İngiltere, Gana, Tanzanya gibi 20 farklı ülkeye ihraç ediliyor. 2017’de 350 milyon dolarlık ihracat yaparak Türk markalarını sınır ötesine taşıyan Hayat Kimya, temizlik kağıdı üretiminde Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika liderliğini pekiştiriyor.

DÜNYA İLE KONUŞAN AKILLI ÜRETİM

Endüstri 4.0 teknolojilerine sahip otomasyon sistemlerle operasyonlarını sürdüren Hayat Temizlik Kağıtları Fabrikası, Hayat Kimya’nın dünyada 5 farklı ülkedeki 6 tesisiyle uzaktan konuşarak verimli üretim gerçekleştiriyor. Türkiye’den Rusya’ya, İran’a, Mısır’dan Nijerya’ya, dünyayla entegre iletişim halinde olan Mersin fabrikası, global verileri takip edebilen altyapı ile çalışıyor. Böylece, global data analiziyle tek seferde doğru üretim, sipariş ve depolama yönetimi yapılıyor. Uçtan uca otomasyon sistemler sayesinde, hammaddeden bitmiş ürüne uzanan tüm üretim süreçlerinde etkin kaynak yönetimi ve global verimlilik sağlanıyor.

YÜZDE 70 ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Üretimde kullanılan doğalgazı, “kojenerasyon” adı verilen özel teknolojiyle ısı, buhar ve elektrik olmak üzere 3 farklı enerjiye dönüştüren Hayat Kimya, bu sayede global tesislerinde ortalama yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor. Akıllı fabrika, üretim süreçlerinde ve idari operasyonlarında kullanılan tüm enerji ihtiyacını, tek bir enerji girdisiyle karşılıyor. Doğalgaz girdisiyle üretimde ihtiyaç duyulan elektrikten, kağıt kurutmada kullanılan ısı ve buhara, yazın tesisteki havayı soğutmaya, kışın ise ısıtmaya yarayan sıcak su ihtiyaçlarına kadar kendi karşılayabiliyor.

“SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Mersin Kağıt Fabrikası’nda bu enerji verimliliği oranını sektörde örneği görülmemiş yüzde 88 seviyelerine taşıyan Hayat Kimya, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği tarafından da sektörünün en iyi uygulamasına örnek gösterildi. Global Kağıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, “Türkiye’de en az su kullanarak temizlik kağıdı üretimi yapan üreticiyiz, Avrupa’da ise 3. sıradayız. Kojenerasyon teknolojisini Türkiye’den Rusya’daki tesisimize taşıyarak teknoloji ihracatında bir ilke imza attık. Gerek kojenerasyon teknolojimizle, gerek su kullanımında tasarruf sağlayan özel süreçlerimizle, doğal enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak üretim yapıyoruz. Yenilikçi teknolojileri yakından takip ediyor ve sektöre öncülük ediyoruz” dedi.

İLKLERİ SIRALADI

Türkiye’de 2017 yılını tuvalet kağıdında yüzde 22, kağıt havluda yüzde 18 pazar payı ile lider kapatan Hayat Kimya, 2018 ilk çeyrekte de liderliklerini sürdürüyor. “12 yılda liderliğe tırmandığımız bu rekabetçi ortamda lider kalmanın temelinde, dünyada herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalışmak ve yenilik tutkumuz yatıyor” diyen Aydın, Türkiye'de Hayat imzası taşıyan bazı ilkleri sıraladı: