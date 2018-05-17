Esnafı çileden çıkaran olay!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Türk Kızılayı tarafından düzenlenen ihale ile iş merkezi yaklaşık 1 yıl önce 25 yıllığına bir firmaya kiralandı. Binada kiracı olan işletmesi sahipleri ise ihaleden önce Türk Kızılayı ile yıllık kira sözleşmesi imzaladıklarını ve kiraladıkları alanlara yüklü miktarda masraf yaptıklarını söyleyerek, iş merkezini satın alan firmanın talep etmesi halinde dükkanlarını terk etmeyeceklerini belirtti. İş merkezi sahibi olan firmanın binada tadilat yapacağını söylemesi üzerine durumu kabul etmediklerini söyleyen kiracılar, firma hakkında şikayetçi oldu.

"MAHKEME KARARI GELMEDEN ELEKTRİĞİ KESEMEZSİNİZ"

İşletmeciler, mahkeme kararını beklerken bugün öğlen saatlerinde iş merkezine gelen firma yetkilileri iş merkezinin elektriğinin kesileceğini söyledi. Kendilerine daha önceden binanın elektriğinin kesileceğinin bildirilmediğini ve mahkeme kararı gelmeden binanın elektriğinin kesilemeyeceğini söyleyen 8 iş yeri sahibi ise duruma tepki gösterdi. Firma yetkilileri ve kiracılar arasında çıkan tartışma büyüyünce çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak dükkan sahiplerini sakinleştirdi. Firma yetkilileri ise iş merkezinin elektriğinin keserek olay yerinden ayrıldılar. Hukuksuzca mağdur edildiklerini söyleyen iş yeri sahipleri ise şikayette bulunmak üzere Kocaeli Adliyesi’ne gitti.

ECZANEDEKİ İLAÇLAR BOZULACAK

Haksızca bir şekilde elektriklerinin kesilmesinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen kiracı işyeri sahiplerinden Reyhan Bilgisu, elektriklerin kesilmesi ile işlettiği eczanedeki ilaçların bozulacağını dile getirerek, “Mahkeme devam ederken ne yıkım işlemi yapılabilir ne de başka bir şey. Biz bilirkişinin gelip raporu hazırlamasını bekliyoruz. Daha sonra dava görülecek. Dava nasıl sonuçlanırsa biz de onun sonucuna göre hareket edeceğiz. Ama şu an beni mağdur ettiler, benim buzdolabımda aşılar, ilaçlar var. İnternetten SGK girişleri yapıyorum, her şeyimi engellediler. Şimdi torbalarla aşıları bozulmasın diye yan tarafta bulunan dükkanın buz dolabına götürdüm. Açıkçası mağdur olduk” dedi.

ESNAF SIKINTIDA

Elektriklerinin kesilmesi ile mağduriyet yaşadıklarını ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen kafe işletmecisi Cevdet Sert ise, “Mahkemeden istedikleri teknik raporun gelmesini beklemeden elektriği kestiler. Bugün bu firma yargı kararını beklemeden, Cumhurbaşkanımız’ın adını kullanarak bu zulümleri yaptı bize. Şu anda iş merkezimizde 8 iş yeri var. Burada Tük Kızılayı’nın kan verme merkezi, noter, kafe ve eczaneler var. Dolabımızdaki ürünler ziyan oldu. Biz bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.