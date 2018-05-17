Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:06 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:14 TSİ )

Esnafı çileden çıkaran olay!

İzmit'te davalık olan bir iş merkezinin elektriği, iş merkezi yetkilileri tarafından kesildi. Elektrikleri kesilen kiracılar, hukuksuz bir şekilde binanın elektriğinin kesildiğini söyleyerek, davalık oldukları firma yetkililerine tepki gösterdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Türk Kızılayı tarafından düzenlenen ihale ile iş merkezi yaklaşık 1 yıl önce 25 yıllığına bir firmaya kiralandı. Binada kiracı olan işletmesi sahipleri ise ihaleden önce Türk Kızılayı ile yıllık kira sözleşmesi imzaladıklarını ve kiraladıkları alanlara yüklü miktarda masraf yaptıklarını söyleyerek, iş merkezini satın alan firmanın talep etmesi halinde dükkanlarını terk etmeyeceklerini belirtti. İş merkezi sahibi olan firmanın binada tadilat yapacağını söylemesi üzerine durumu kabul etmediklerini söyleyen kiracılar, firma hakkında şikayetçi oldu.

"MAHKEME KARARI GELMEDEN ELEKTRİĞİ KESEMEZSİNİZ"

İşletmeciler, mahkeme kararını beklerken bugün öğlen saatlerinde iş merkezine gelen firma yetkilileri iş merkezinin elektriğinin kesileceğini söyledi. Kendilerine daha önceden binanın elektriğinin kesileceğinin bildirilmediğini ve mahkeme kararı gelmeden binanın elektriğinin kesilemeyeceğini söyleyen 8 iş yeri sahibi ise duruma tepki gösterdi. Firma yetkilileri ve kiracılar arasında çıkan tartışma büyüyünce çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak dükkan sahiplerini sakinleştirdi. Firma yetkilileri ise iş merkezinin elektriğinin keserek olay yerinden ayrıldılar. Hukuksuzca mağdur edildiklerini söyleyen iş yeri sahipleri ise şikayette bulunmak üzere Kocaeli Adliyesi’ne gitti.

ECZANEDEKİ İLAÇLAR BOZULACAK

Haksızca bir şekilde elektriklerinin kesilmesinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen kiracı işyeri sahiplerinden Reyhan Bilgisu, elektriklerin kesilmesi ile işlettiği eczanedeki ilaçların bozulacağını dile getirerek, “Mahkeme devam ederken ne yıkım işlemi yapılabilir ne de başka bir şey. Biz bilirkişinin gelip raporu hazırlamasını bekliyoruz. Daha sonra dava görülecek. Dava nasıl sonuçlanırsa biz de onun sonucuna göre hareket edeceğiz. Ama şu an beni mağdur ettiler, benim buzdolabımda aşılar, ilaçlar var. İnternetten SGK girişleri yapıyorum, her şeyimi engellediler. Şimdi torbalarla aşıları bozulmasın diye yan tarafta bulunan dükkanın buz dolabına götürdüm. Açıkçası mağdur olduk” dedi.

ESNAF SIKINTIDA

Elektriklerinin kesilmesi ile mağduriyet yaşadıklarını ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen kafe işletmecisi Cevdet Sert ise, “Mahkemeden istedikleri teknik raporun gelmesini beklemeden elektriği kestiler. Bugün bu firma yargı kararını beklemeden, Cumhurbaşkanımız’ın adını kullanarak bu zulümleri yaptı bize. Şu anda iş merkezimizde 8 iş yeri var. Burada Tük Kızılayı’nın kan verme merkezi, noter, kafe ve eczaneler var. Dolabımızdaki ürünler ziyan oldu. Biz bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bugün 16:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı mask
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı
WhatsApp değişti! İşte son hali... mask
WhatsApp değişti! İşte son hali...
Oyuncu Barış Atay gözaltında! mask
Oyuncu Barış Atay gözaltında!
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var! mask
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş! mask
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)

GALERİ

24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL