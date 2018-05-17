TEDxIzmit 2018 çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İlk etkinliklerini 20 Mayıs’ta Kocaeli Bilim Merkezi’nde yapan TEDxIzmit ekibi 2018 etkinliği için çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 317 katılımcı ön başvurusu alan ve Kocaeli’nin ilk TEDx buluşması olma özelliği taşıyan TEDxIzmit 2017, sınırlı katılımcı ile gerçekleşmişti. Altı konuşmacının TEDx sahnesini tattığı buluşmanın sonunda memnuniyetleri katılımcıların gözlerinden okunuyordu.

ÖN BAŞVURU 22 MAYIS’TA

22 Eylül Cumartesi günü Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan buluşma için ön başvuru 22 Mayıs Salı günü açılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra TEDxIzmit ekibi tarafından katılımcı adaylarıyla başvuru sürecinin devamı için iletişime geçilecek. Bilet alım süreci ağustos sonunda olacak ve sınırlı sayıda katılımcı ile buluşma gerçekleşecek.

“BOMBA GİBİ BİR GÜN OLACAK”

Yeni gelişmeleri sürekli takip etmek isteyenler, sosyal medyadan TEDxIzmit hesaplarını takip edebilir. Organizasyon ekibindeki gönüllüler, “Bomba gibi bir gün bizleri bekliyor. Daha detaylı bilgi için tedxizmit.com internet sitesine göz atabilirsiniz” dedi.