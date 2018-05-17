Gebze’de tapu bekleyenler boş vaatlere kanmıyor

Gebze Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerinde yaşayan iki bin insanın tapu sorunu devam ederken, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet sorunun çözümüne ilişkin taleplerini mecliste dile getirmeye devam ediyor.

VATANDAŞ SÖMÜRÜLMEKTEN BIKTI

Mecliste konuşan CHP Milletvekili Hürriyet mecliste yaptığı konuşmasında, “Seçim bölgem olan Kocaeli Gebze ilçesinde tapu sorunu olan vatandaşlarımız var ve yıllardır bu sorunları çözülmüyor. Yine, seçim dönemi geldi ve bu sefer imar barışı çerçevesinde yeniden sözler verildi, hatta "Bu sorun çözüldü" dendi ama şu anda çözülen bir sorun yok. Bu sözlerin de diğerleri gibi unutulmaması için mahalle halkı somut bir çözüm istiyor, seçim malzemesi olmak ve sömürülmek istemiyor. Artık insanlara söz vermeyi bırakmak gerekiyor ve icraata geçmek gerekiyor” dedi.

ÇÖZÜLDÜYSE TAPULAR NEREDE?

Hükümetin sorunu çözme noktasından vaatten öteye geçemediğini de dile getiren Milletvekili Hürriyet, “Madem Hükûmet ‘Sorun çözüldü’ diyor, biz de ‘Hani, tapular nerede?’ diyoruz. Vatandaşlar da tapularını seçim öncesinde almak istiyorlar, vaatlerle kandırılmak istemiyorlar. Seçimden sonra üzülmemek için seçimden önce mutlaka tapularını ellerinde görmeyi talep etmek de en doğal hakları. Yasal olarak söylenen bir sürü yanlış bilgi var” açıklamasında bulundu.