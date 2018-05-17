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Bugün 16:44 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:41 TSİ )

CHP İzmit'ten geleneksel iftar

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü geleneksel hale getirdiği iftar programı yarın ilçe binasının önünde gerçekleşecek.

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İftar programı ile ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Geleneksel hale gelen CHP İzmit İlçe iftar programına Milli ittifak içerisinde bulunan ilçe başkanlarını da davet ettik. Ramazan ayı kardeşlik ayı, ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu zamanlarda, vatandaşlarımızın bir arada olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yarın gerçekleşecek olan iftarımıza bütün halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Bugün 16:44 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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