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Köseköy kavşak ihalesi YAFA Mühendislik’in

Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce yaptığı 37 milyon 499 bin 153 liralık ihale ile yapımına başladığı Köseköy Kavşağı’nda ihaleyi kazanan İzmirli Şaaa+Suat Aytürk firması iflas ederek işi yarım bırakıp gitmişti.

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Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce yaptığı 37 milyon 499 bin 153 liralık ihale ile yapımına başladığı Köseköy Kavşağı’nda ihaleyi kazanan İzmirli Şaaa+Suat Aytürk firması iflas ederek işi yarım bırakıp gitmişti. Proje ile ilgili geçtiğimiz nisan ayında yapılan yeni ihale ise 6 firmanın iştiraki ile gerçekleşmişti. İhalede en düşük teklif 41 milyon 881 bin 500 lira ile YAFA Mühendislik, en yüksek teklif ise 52 milyon 500 bin ile ES Endüstriyel Yapı firmasından geldi. 

ÖZDİLEK-KURUÇEŞME KESİNTİSİZ OLACAK

İhale komisyonunun yaptığı değerlendirmelerin ardından ihaleyi en düşük teklifi sunan YAFA Mühendislik firmasının kazandığı açıklandı. Çalışma ile ilgili yer tesliminin gelecek hafta içinde yapılmasının beklendiği, projenin ise toplam 210 gün içinde bitirilmesinin gerektiği açıklandı. Yapılan proje ile kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek.

110 METRELİK TÜNEL

Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak. Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

YAFA Mühendislik      41.881.500 TL

Mehmet Aksekili         43.623.000 TL

İlke Yapı                     44.055.900 TL

Haldız İnşaat              48.196.312 TL

Simge Mat Maden      49.379.514 TL

Es Endüstriyel            52.500.000 TL

Bugün 16:52 TSİ - Ekonomi

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