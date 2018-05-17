Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 17:36 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:39 TSİ )

Bartın'da yaralandı Kocaeli'ye sevk edildi

Bartın'da, traktör ile su tankeri arasında sıkışarak yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Okçular köyünde Pazartesi günü meydana gelen olayda, 74 DG 350 plakalı traktörünün arkasına taktığı su tankeri ile bahçeye giden Mehmet Uğur(74), eğimli arazide su tankerini ayırmak için pimi çıkarınca, traktör ile tanker arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Uğur Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Kocaeli’ye sevk edilen yaşlı adam, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mehmet Uğur, bugün Okçular Köyünde öğle namazına müteakip dualarla defnedildi.

Bugün 17:36 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
CHP'li başkanın telefonu çalındı! mask
CHP'li başkanın telefonu çalındı!
Katiliyle son çayı içti ve... mask
Katiliyle son çayı içti ve...
Kocaelispor'un acı kaybı! mask
Kocaelispor'un acı kaybı!
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi mask
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş! mask
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)

GALERİ

24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL