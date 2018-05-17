Edinilen bilgiye göre, Okçular köyünde Pazartesi günü meydana gelen olayda, 74 DG 350 plakalı traktörünün arkasına taktığı su tankeri ile bahçeye giden Mehmet Uğur(74), eğimli arazide su tankerini ayırmak için pimi çıkarınca, traktör ile tanker arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Uğur Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Kocaeli’ye sevk edilen yaşlı adam, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mehmet Uğur, bugün Okçular Köyünde öğle namazına müteakip dualarla defnedildi.
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Bartın'da yaralandı Kocaeli'ye sevk edildi
Bartın'da, traktör ile su tankeri arasında sıkışarak yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz