Karaosmanoğlu: Adaylığım garanti değil!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 2’inci oturumu Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde başladı . Büyükşehir’in 2017 kesin bütçesi 2 Milyar 254 Milyon TL olarak açıklanırken CHP grubu ve İbrahim Karaosmanoğlu arasında bütçe görüşmeleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

İSTESEM MİLLETVEKİLİ OLURDUM

Görüşmeler sırasında CHP grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in “Başkan çok gerginleşti, büyük ihtimalle gelecek dönemde aday olacak” sözlerine cevap veren Karaosmanoğlu, “Seçimler geliyor, ne olacağını göreceğiz. Bu dönemin sonuna kadar görevde kalacağım. İstifa et vekil ol demediler. Ben istesem olurdum. 2019’dan sonrasını Allah bilir. Hangi sınavdan geçersek geçeriz. Ben adayım dersem adaylığım kesindir. Adaylığım garanti değil. Bizde adaylık garanti olmaz. Dönemin sonuna kadar görevde kalmayı tercih ettim” şeklinde konuştu. Engin Taşdemir Karaosmanoğlu’nun sözleri üzerine verdiği cevapta, “Halk size her dönem üst üste bu görevi vermez. Bu seçimde de gerekli cevabı verecektir” dedi.