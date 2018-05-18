İzmit Lisesi’nin efsane beden eğitimi öğretmeni olarak bilinen ve kentte büyük saygı gören, İzmit’in çınarlarından Nurettin Başol (94), hayatını kaybetti. Kocaelispor’un eski teknik direktörü Güvenç Kurtar’ın da kayınpederi olan Başol için bugün saat 12.00’de yıllarca görev yaptığı İzmit Lisesi bahçesinde tören düzenlenecek. Başol’un cenazesi, tören sonrasında Fevziye Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Nurettin Başol vefat etti
İzmit Lisesi’nin efsane beden eğitimi öğretmeni olarak bilinen ve kentte büyük saygı gören, İzmit’in çınarlarından Nurettin Başol, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz