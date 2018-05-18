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Nurettin Başol vefat etti

İzmit Lisesi’nin efsane beden eğitimi öğretmeni olarak bilinen ve kentte büyük saygı gören, İzmit’in çınarlarından Nurettin Başol, hayatını kaybetti.

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İzmit Lisesi’nin efsane beden eğitimi öğretmeni olarak bilinen ve kentte büyük saygı gören, İzmit’in çınarlarından Nurettin Başol (94), hayatını kaybetti. Kocaelispor’un eski teknik direktörü Güvenç Kurtar’ın da kayınpederi olan Başol için bugün saat 12.00’de yıllarca görev yaptığı İzmit Lisesi bahçesinde tören düzenlenecek. Başol’un cenazesi, tören sonrasında Fevziye Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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