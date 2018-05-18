Büyükşehir’de bütçe tartışması: Siz daha bir belediye alamadınız!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı 2’inci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında, Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı kesin hesabı görüşülüp karara bağlandı.Oy çokluğu ile kabul edilen 2017 kesin bütçesine göre Büyükşehir Belediyesi Net geliri 2 Milyar 254 Milyon 390 Bin 259 TL, Gider bütçesi ise 2 Milyar 318 Milyon 632 Bin 218 TL şeklinde gerçekleşti. 2017 Gelir tahmini yüzde 92 şeklinde gerçekleşirken, bu gelirin 28 Milyon TL vergilerden sağlanmıştır. 2016 yılı ile karşılaştırıldığında Büyükşehir bütçesi yüzde 25 artış sağladı. CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir Büyükşehir’in taşeron firmalara belediye bütçesinden Şahıs firmasına 5 Milyon TL ile doğrudan teminle ihale verildiğini iddia ederken, Karaosmanoğlu Engin Taşdemir’e, ” Böyle bir şey varsa mahkemeye verin, burası katakulli yapılacak yer değil” dedi.

AYNI FİRMAYA HER YIL 5 MİLYON TL

Büyükşehir 2017 kesin hesabı ile ilgili, görüşlerini dile getiren CHP meclis üyesi Dilek Tan, “Ortada harcanmış bir bütçe söz konusu. Malasef Kocaeli bu bütçe harcanmasına rağmen sorunlarını ortadan kaldıramadı. 2017 yılı bütçesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaptığımız yapıcı eleştiriler göz alınmamış. Bu bütçenin kendi yararına değil taşeron firmalara hizmet etmektedir. 319 Milyon TL bu bütçe açığı için ek girdi sağlanmıştır. Bütçenin tamamını kullanmışsınız. Aslan payı kadar bir bütçe var. Gerçeğe uygun bütçe talepleri yok ve bunun nedeni olmayan paraları harcanmış. Bu paralar taşeronlara harcanmış. Deniz kirliliğinde ilk sıralardayız. Mavi Bayraklı plajlarımız var ama liman kenti olup çıktık. 4 yıldır her denetim raporunda ortaya çıkardığımız bir firma var. Her yıl 5 milyon TL’lik ihaleyi doğrudan temin ile bu firmaya veriyorlar. Elle tutulur tek işiniz tramvay” ifadelerini kullandı.

DEV BÜTÇE DEV HİZMET VAR

CHP grubunun iddialarına cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eğer taşeronlara para harcandığına dair iddianız varsa, suç duyurusunda bulunun.Burası katakulli oynana yer olamaz. CHP zamanındaki bütçelere bakın. Biz burada hizmet yapıyoruz. Yolsuzluk varsa önümüze getir. Bunlar eskidendi artık böyle şeyler yok. Artık dev bütçe dev hizmet var. Kocaeli Büyükşehir’in muhalefeti güçlü olmalı ve yapamadığımız, halkın beklediği hangi işler var bizlere bunları getirin. Kocaeli’nin vicdanı 3 defa bu kadroları seçmiştir. O kadar muhalefet yapıyorsunuz bir belediye bile alamadınız. Halka inemiyorsunuz. Dilek hanım faaliyet raporu ile ilgili şeyler okuyor. Ben analitik raporlar yerine halkın isteklerini önemserim. Biz halkın ne istediğini biliyoruz” dedi

İSTESEM MİLLETVEKİLİ OLURDUM

Daha sonrasında CHP grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in “Başkan çok gerginleşti, büyük ihtimalle gelecek dönemde aday olacak” sözlerine cevap veren Karaosmnaoğlu, “Seçimler geliyor, ne olacağını göreceğiz. Bu dönemin sonuna kadar görevde kalacağım. İstifa et vekil ol demediler. Ben istesem olurdum. 2019’dan sonrasını Allah bilir.Hangi sınavdan geçersek geçeriz. Ben adayım dersem adaylığım kesindir. Adaylığım garanti değil. Bizde adaylık garanti olmaz. Dönemin sonuna kadar görevde kalmayı tercih etti” şeklinde konuştu. Engin Taşdemir Karaosmanoğlu’nun sözleri üzerine verdiği cevapta, “Halk size her dönem üst üste bu görevi vermez. Bu seçimde de gerekli cevabı verecektir” dedi. Daha sonrasında oylanan 2017 yılı kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.