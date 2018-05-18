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Yurt öğrencilerinden ışıklı protesto!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

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