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Yurt öğrencilerinden ışıklı protesto!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.