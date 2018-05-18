Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.
Bugün 09:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Yurt öğrencilerinden ışıklı protesto!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.
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Bugün 09:58 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz