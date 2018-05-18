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Bugün 10:04 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:14 TSİ )

Karaosmanoğlu, CHP'li Köse'nin elini öptü

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski ve yeni belediye başkanlarıyla birlikte iftarda buluştu. Programda Karosmanoğlu’nu öven CHP’li İzmit eski Belediye Başkanı Erol Köse, “Karaosmanoğlu Kocaeli için çok büyük bir şans.Her zaman bizi arar sorar. Mesela bunu Hikmet Erenkaya yapmaz” dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun ardından geçmiş dönemlerdeilimizde görev yapmış olan belediye başkanları, meclis üyeleri ve mevcut belediye başkanlarıyla, meclis üyelerini iftar yemeğinde buluştu. Antikkapı Restoran'da gerçekleştirilen iftara ilimizinsiyasileri de akın etti.

YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP eski İl Başkanı ve Eski Kullar Belediye Başkanı Mahmut Civelek,  Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, İzmit Eski Belediye Başkanı CHP’li Erol Köse, eski belediye başkanları, eski ve yeni meclis üyeleri katılım gösterdi.

RAMAZAN SEVGİ AYIDIR

Programda açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan sevgi ayıdır, paylaşım ayıdır, barış ayıdır, kardeşlik ayıdır. Tabi bu inananlar içindir. Kan dökmek isteyenlere bu geçmiyor. İnşallah bu ayda dünyaya barış huzur gelir. Önceden imkanlar kısıtlıydı. Artık günümüzde belediyecilik ilkeli ve tarafsız olursanız, adaletli olursanız, eskiye göre herşeyin daha kolay olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.

SİZE HİZMET ETMEK ONURDUR

Karaosmanoğlu, “Bu güzel Ramazan akşamında tüm davete katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eski arkadaşlarımızı görmüş, dertleşmiş olduk. Sizin gibi güzel insanlara hizmet etmek bizim için büyük bir şeref ve onurdur” ifadelerini kullandı. Karaosmanoğlu’nun ardından Kandıra eski Belediye Başkanı ve Kocaelispor eski Başkanı Turan Sarı ve İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse davetlileri selamlama konuşması yaparak dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.

KARAOSMANOĞLU, KÖSE’NİN ELİNİ ÖPTÜ

Programda konuşmasına devam eden Erol Köse, “Karaosmanoğlu ‘Aile Reisi’ dir. Karaosmanoğlu Kocaeli için çok büyük bir şans. Ben de yengesi de vefasını çok gördük. Her zaman bizi arar sorar. Mesela bunu Hikmet Erenkaya yapmaz. Ben sevdiğim adamı ihraç olma pahasına her yerde söyler, konuşurum. Kendisini çok seviyorum ve delikanlı buluyorum. Türkiye’de Karaosmanoğlu gibi vefalı bir adam yoktur. Karaosmanoğlu Kocaeli’nin, bizim ‘Aile Reisi’mizdir” dedi. Bu sözler karşısında oldukça mutlu olan Karaosmanoğlu teşekkür edip, Erol Köse’nin elini öptü.

Bugün 10:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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