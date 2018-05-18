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Bugün 10:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:21 TSİ )

Sabitzade’de ziyafete hazır mısınız?

Alikahya’da hizmet veren Ayköşe Sabitzade Restaurant, birbirinden lezzetli menüleri ile adeta iftar ziyafeti veriyor. Üstelik menüler 29 TL.’den başlayan fiyatlarla…

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Firma sahipliğini Hasan Ubay, işletmeciliğini ise oğulları Samet ve Selçuk Ubay’ın yaptığı Ayköşe Sabitzade Restaurant’ın bünyesinde unlu mamullerin envai çeşidini de  bulmak mümkün. Hem iftarınızı açıyorsunuz hem de sahurluk alışverişinizi de yapabiliyorsunuz. 5 katlı 900 metrekare alanda yaklaşık 30 kişinin çalıştığı işletmede  birbirinden lezzetli menülerle iftarınızı yapmak keyif halini alıyor.  

Menüler 29 TL.’den Başlayan Fiyatlarla…

Tam 6 adet menü seçeneğiniz var. Bütçenize ve yiyebileceğiniz oranda tercih yapma şansı veren menülerin fiyatı 29 TL.’den başlıyor.

İster tamamen kırmızı et ürünlerinden oluşan Karışık Izgara Et Menüyü, isterseniz tavuk ürünlerinden oluşan Piliç Izgara Menüyü, isterseniz Sabitzade Köftenin ana yemek olarak verildiği Köfte Izgara Menüyü, ister Pide’nin ana yemek olarak verildiği Pide Menüyü isterseniz de enfes Et Güveç’in ana yemek olarak püre ile birlikte servis edildiği Et Güveç Menüyü tercih edebiliyorsunuz. Standart menü ile de bütçenize uygun tercih de yapabilirsiniz.

Ayrıca menülerde; Zeytin, Hurma, Acılı Ezme, Haydari, Kayısı, İncirden oluşan İftariyelik, Günün Çorbası, Salatalar, Tatlılar, İçecekler ve Sınırsız Çay bulunuyor.

Enfes lezzetlerin ambiyansla harmanlandığı Sabitzade Restaurant’ta tam anlamıyla iftarın keyfini çıkaracaksınız. Özellikle farklı ambiyansı ile guruplara özel VIP Salonda gerçekten çok özel olduğunuzu hissediyorsunuz. Ambiyansın yanı sıra hizmet ve kalitenin de farkını fark edeceğiniz Ayköşe Sabitzade Restaurant’ta iftar açmak isterseniz işte rezervasyon telefonu: 0262. 365 15 15.

Adres: Atatürk Mah. Sanayi Cad. No:41 Kavanium / Alikahya

Bugün 10:15 TSİ - Ekonomi

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