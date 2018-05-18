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İzmit Belediyesi’nde ihaleler

İzmit Belediyesi’nde temizlik malzemesi ile su tesisat alım ihalesi yapıldı.

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İzmit Belediyesi’nde temizlik malzemesi ile su tesisat alım ihalesi yapıldı. Ayrı ayrı yapılan ihalelerden  temizlik sarf malzemesi ve su tesisat malzeme alım ihalesine 4’ er firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 146 bin 807 lira olan temizlik malzeme alım ihalesine katılan Cesem Plastik Ambalaj firması 155 bin 145 lira, Inn-Wall’s firması 139 bin 587 lira, Alkım firması 155 bin 607 lira, Latin Kurumsal Hizmetler firması da 165 bin 459 lira teklifte bulundu.

2 KISIMLI

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün su tesisat malzemesi alımı ihalesine de 4 firma katıldı. İki kısımlı olarak yapılan ve yaklaşık maliyeti 309 bin 614 bin  lira olan (birinci kısım olan 79 bin 739 lira, ikinci kısım 229 bin 875 lira) olan ihaleye katılan Remeka firması birinci kısım için 56 bin 637 lira, Kopuz Ticaret firması ikinci kısım için 158 bin 867 lira, Turanlar Yapı firması birinci kısım için 50 bin 12 lira, ikinci kısım için 157 bin 500 lira, FMB Hırdavat firması birinci kısım için 61 bin 911 lira, ikinci kısım için 162 bin 815 lira teklifte bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alacak firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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