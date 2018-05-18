Selim Çakır, 1. sıradan vekil adayı oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyesi, Kocaelililerin yakından tanıdığı bir isim olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Selim Çakır, memleketi Adıyaman’dan 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Çakır ilimizde 5 yıl boyunca Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Celalettin Yaylak döneminde de il başkan yardımcılığı yapmıştı. MHP'nin Adıyaman'dan en son 1999 yılında milletvekili çıkardığı öğrenildi.

ÇAKIR KİMDİR?

1976 Adıyaman doğan Selim Çakır ilk, orta, lise eğitimini yine Adıyaman’da tamamladı. Van 100. Yıl Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü okumaya devam ediyor.

2002 yılında bu yana ilimizde bulunan Selim Çakır, Türk Telekom İl Müdürlüğünde çalışıyor.

1994 yılında Adıyaman Ülkü Ocakları Ortaöğrenim başkanlığı yaptı.

1996 yılında Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkan Vekilliği yaptı.

1997-1998 yıllarında Ülkü Ocakları Erciş Meslek Yüksekokulu Başkanlığı yaptı.

1999- 2000 yılında Erciş Ülkü Ocakları Başkan Vekilliği yaptı.

2001 yılında Elazığ Ülkü Ocakları yönetiminde yer aldı. 2006-2011 arasında Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yaptı.

2011-2012 arasında Ülkü Ocakları Genel Merkezinde eğitimci olarak görev aldı.

2012 yılında Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2015 yılında yapılan 11.MHP Kurultayında Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak seçildi.

18 Mart 2018’de yapılan 12.MHP Kurultayında yeniden Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. Evli ve iki çocuk babası.