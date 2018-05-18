Kandıra'nın tanınmış esnaflarından İzmit Caddesi'ndeki Kuru Büfe'yi işleten Nurduhan Kuru (58) önceki gün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjio olmuştu. Taburcu edildikten sonra evinde istirahat eden Kuru, dün akşam saatlerinde aniden fenalaşarak M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nurduhan Kuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası olan Kuru'nun cenazesi bugün Çarşı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Kandıralı esnaf kalbine yenildi
Kandıra'nın tanınmış esnaflarından İzmit Caddesi'ndeki Kuru Büfe'yi işleten Nurduhan Kuru kalbine yenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz