Kandıralı esnaf kalbine yenildi

Kandıra'nın tanınmış esnaflarından İzmit Caddesi'ndeki Kuru Büfe'yi işleten Nurduhan Kuru (58) önceki gün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjio olmuştu. Taburcu edildikten sonra evinde istirahat eden Kuru, dün akşam saatlerinde aniden fenalaşarak M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nurduhan Kuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası olan Kuru'nun cenazesi bugün Çarşı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.