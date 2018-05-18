Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararla getirilen bir diğer önemli teşvikin de iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi olduğunu bildirdi. Benzer düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Ağbal, "Bu düzenlemeyi de aynı şekilde iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak." diğerlendirmesinde bulundu. Ağbal, bu indirimin 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olduğunu ifade etti.
Bugün 10:52 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Konutun ardından bir indirim kararı daha geldi
Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
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Bugün 10:52 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz