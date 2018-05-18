Konutun ardından bir indirim kararı daha geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararla getirilen bir diğer önemli teşvikin de iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi olduğunu bildirdi. Benzer düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Ağbal, "Bu düzenlemeyi de aynı şekilde iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak." diğerlendirmesinde bulundu. Ağbal, bu indirimin 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olduğunu ifade etti.