Jeoloji Mühendisleri Odası, 44 yaşında

Jeoloji Mühendisleri Odası 44. Yılını kutluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, "1960 yılların ikinci yarısından itibaren meslek alanındaki nicel ve nitel gelişmeler sonucu Jeoloji Mühendisi unvanına sahip ve Jeoloji mesleğine yönelik uygulamalar yapmaya yetkili ayrı bir meslek örgütüne gereksinim duyulması üzerine, Odamızın kuruluş çalışmaları 1973 yılında başlatılmıştır.18 Mayıs 1974 günü TMMOB’nin 19. Genel Kurulunda oybirliği ile TMMOB’ne bağlı 17. Oda olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kurulmasına karar verilmiştir. Odamız ilk kurulduğu günden bugüne kadar aynı anlayış ve ilkelerle çalışmalarını sürdürmeye gayret etmektedir" dedi.