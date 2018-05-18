Jeoloji Mühendisleri Odası 44. Yılını kutluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, "1960 yılların ikinci yarısından itibaren meslek alanındaki nicel ve nitel gelişmeler sonucu Jeoloji Mühendisi unvanına sahip ve Jeoloji mesleğine yönelik uygulamalar yapmaya yetkili ayrı bir meslek örgütüne gereksinim duyulması üzerine, Odamızın kuruluş çalışmaları 1973 yılında başlatılmıştır.18 Mayıs 1974 günü TMMOB’nin 19. Genel Kurulunda oybirliği ile TMMOB’ne bağlı 17. Oda olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kurulmasına karar verilmiştir. Odamız ilk kurulduğu günden bugüne kadar aynı anlayış ve ilkelerle çalışmalarını sürdürmeye gayret etmektedir" dedi.
Bugün 11:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Jeoloji Mühendisleri Odası, 44 yaşında
Jeoloji Mühendisleri Odası 44. yılını kutluyor.
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Bugün 11:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz