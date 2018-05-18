Metro ihalesine 3 firma teklif verdi

Ön yeterlilik ihalesi tamamlanan Gebze Metrosu’nun inşaat ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhale, saat 10.30'da Büyükşehir hizmet binasında yapıldı. İhalede ön yeterliliği geçen firmalardan 3 tanesi teklif verdi. İhalenin yaklaşık maliyeti 2 milyar 797 milyon 169 bin 355 lira 54 kuruş olarak açıklandı. İhale Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gülen başkanlığında yapıldı. En düşük teklifi Meting Raylı AŞ., Met-Gün İnş., Eze İnş., Gökçe İnşaat iş ortaklığı girişimi tarafından 2 milyar 488 milyon 489 bin 457 TL olarak verildi. Tekliflerin incelenmesi süresinin yaklaşık 2 ay kadar sürmesi beklenirken işin yapım süresi 52 ay olarak öngörülüyor.

İŞTE İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLER

GalgıçRay+Metrostavİnş.+Tamyap Aş.+Fernasİnş.+İmaj Altyapı Meting Raylı AŞ. İş ortaklığı girişimi: 2 milyar 588 milyon 8 bin 210 TL (Ankara)

Makyolİnş.+IC İçtaşİnş.+Astur İnşaat iş ortaklığı girişimi: 2 Milyar 539 Milyon 998bin 621 TL

Meting Raylı AŞ., Met-Gün İnş.+Ezeİnş.+Gökçe İnşaat iş ortaklığı girişimi: 2 milyar 488 milyon 489 bin 457 TL

TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOLAYI TEKLİF GEÇERSİZ

DBH Yo Aş.+Gürbağİnş.+Yedgözeİnş.+Teb Ener. AŞ.+Ohitan İnşaat iş ortaklığı girişimi: 2 Milyar 690 Milyon TL teklif verdi. İlk yapılan denetimlerde iş ortaklığının teminat mektubu 13.11.2018 tarihi verilmesinden dolayı yetersiz görüldü ve geçersiz oldu. Teminat mektubunun geçerli olması için 13.12.2018 tarihinin verilmesi gerekiyordu.

SEFERLER 90 SANİYE ARALIKLARLA

4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronu kullanılacağı Gebze metro hattı 1080 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak.

SÜRÜCÜSÜZ METRO HİZMETİ

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. Otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesi artırıyor. Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze- Darıca hattında da uygulanacak.

19 DAKİKA SEYAHAT SÜRESİ

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.