Sürgünün 74. yılında çelenk bıraktılar

18 Mayıs 1944 tarihinde Sovyet Rusya’sının 238 bin Kırım Tatarı vatandaşını sürgüne göndermesinin 74.yıl dönümünde Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmit Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk törenine Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı, derneği onursal başkanı İbrahim Vefa Aracı ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

DÜNYA ÜZERİNDEN SİLİNMEYE ÇALIŞILMIŞTIR

Yaşanan sürgün ve soykırımın yıl dönümünde dernek adına açıklamalarda bulunan derneği yönetim kurulu üyesi Emre Tokel, “1944 yılında sürgüne gönderilen vatandaşlarımızın yarısı yolda hayatını kaybetti. Bu soykırım kurbanlarının bugün mezarları dahi yoktur. Yaşanan bu insanlık felaketi ile birlikte Kırım Tatar soyu dünya üzerinden silinmeye çalışılmıştır” ifadelerinde bulundu.

RESUL VELİLAEV’E ÖZGÜRLÜK

Konuşmalarına devam eden Tokel, “Sürgündeki Kırım Tatar soydaşlarımız 1950’li yılların sonlarında vatana dönüş mücadelesini demokrasi, hukuk ve insan hakları çerçevesinde başlatmış olmasına karşın 27 Şubat 2014 günü Rusya Federasyonu askerleri bir gün içerisinde Kırım’ı bir kez daha işgal etmiştir. Bu işgalden sonra soydaşlarımız için yine acılı ve sıkıntılı günler başlamıştır. Kanun dışı uygulamaların en yeni örneği vatansever soydaşımız Resul Velilaev hiçbir sebep gösterilmeden bir gece yarısı orantısız güç kullanılarak Moskova’da hücre hapsine tutulmasıdır. Bu vicdanlara sığmayan insanlık dışı bir tutumdur. Bu alıkoymayı şiddetle kınıyor kendisini en kısa zamanda özgür olarak görmek istiyoruz” diyerek sözlerine son verdi.