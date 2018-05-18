İşte bu yüzden büyüksün ATAFEN!

Sportif anlamda yıl içinde başarı elde eden ve müsabakalara katılan tüm öğrenciler onuruna düzenlenen törende, madalyalar ve başarı belgeleri verildi.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Kocaelispor’un yaşayan efsanelerinden Mehmet Tüysüz’ün sahibi olduğu, kentin en saygın eğitim yuvaları arasında yer alan Atafen Eğitim Kurumları’nın ödül töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, İzmit Belediyesi Başkanvekili Güray Oruç, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman ve spor adamlarının yer aldığı günde, öğrenciler zorlu bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

BİLGE BAŞARAN SUNDU

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Bilge Başaran’ın sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 1991 yılında kurulan Atafen’in Ortaokul ve Lise Müdürü Erhan Ürü, “Atafen sadece eğitimle değil, sporla da kendini gösteriyor. Öğrencilerimizi spora teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

TÜYSÜZ: SPOR BİR DİSİPLİN İŞİDİR

Kocaelispor tarihinin unutulmazları arasında yer alacak olan Atafen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, 1944 İzmit doğumlu İnşaat Mühendisi Mehmet Tüysüz konuşmasında hayli duygulu ve gururluydu. Tüysüz “Spor bir disiplin işidir. Öğrencilerimizin bu disiplini özel hayatlarında da ortaya koymasını arzu ediyorum. Atafen olarak spora olan katkılarımız sürecek. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

GÖSTERİLER BEĞENİ İLE İZLENDİ

Konuşmaların ardından okulun step, aerobik ve dans sporcuları yaptıkları gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazandı. Ardından ödül dağıtımına geçildi. Yıl içinde Atafen’i temsil eden öğrencilere ödülleri verildi. Ailelerin de ilgi gösterdiği törende son olarak toplu halde verilen büyük aile fotoğrafı ile ödül töreni sona erdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkelerini şiar edinen Atafen bu yıl da kentin ne kadar güzide bir eğitim kurumu olduğunu ortaya koydu. Erdem ÖVÜÇ