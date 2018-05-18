Derince futbola doydu…

Son gün ilk olarak üçüncülük kupası için kıyasıya mücadele yaşandı. Çenesuyu’nu 2-1’lik skorla mağlup eden Nene Hatun İlkokulu üçüncülüğü elde etti. 22 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvanın finalinde ise İbni Sina ile Tüpraş ilkokulları karşı karşıya geldi. Turgay Dönmez’in yönettiği ve normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada şampiyonu penaltılar belirledi. Penaltı vuruşlarında hata yapmayan İbni Sina İlkokulu, Tüpraş’ı 5-4’lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Derince’de futbol şölenine sahne olan turnuvanın sonunda ise ödül töreni düzenlendi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Turnuvanın sonunda organizasyonda mücadele eden tüm okullara plaket, madalya, futbol, basketbol ve voleybol topları ile satranç takımları hediye edildi. Ayrıca en centilmen oyuncu seçilen 15. Kolordu’dan Yusuf Eren Ay, kupa ve topla ödüllendirilirken, en centilmen takım Gültepe İlkokulu’na da kupa ve forma takdim edildi. Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen 15. Kolordu’dan Emirhan Çağlayan’a kupa ve eldiven hediye edilirken, en iyi oyuncu seçilen Hikmet Uluğbay İlkokulu’ndan Mehmet Erdinç ile gol kralı olan Nene Hatun İlkokulu’ndan Sinan Mamik, kupa ve topla ödüllendirildi.