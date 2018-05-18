Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:41 TSİ )

Derince futbola doydu…

Derince Belediyesi'nin düzenlediği Futbol Köyü Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 22 takımın mücadelesine sahne olan turnuvada şampiyonluğa ulaşan takım, Tüpraş’ı penaltılarda 5-4 mağlup eden İbni Sina İlkokulu oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Son gün ilk olarak üçüncülük kupası için kıyasıya mücadele yaşandı. Çenesuyu’nu 2-1’lik skorla mağlup eden Nene Hatun İlkokulu üçüncülüğü elde etti. 22 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvanın finalinde ise İbni Sina ile Tüpraş ilkokulları karşı karşıya geldi. Turgay Dönmez’in yönettiği ve normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada şampiyonu penaltılar belirledi. Penaltı vuruşlarında hata yapmayan İbni Sina İlkokulu, Tüpraş’ı 5-4’lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Derince’de futbol şölenine sahne olan turnuvanın sonunda ise ödül töreni düzenlendi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Turnuvanın sonunda organizasyonda mücadele eden tüm okullara plaket, madalya, futbol, basketbol ve voleybol topları ile satranç takımları hediye edildi. Ayrıca en centilmen oyuncu seçilen 15. Kolordu’dan Yusuf Eren Ay, kupa ve topla ödüllendirilirken, en centilmen takım Gültepe İlkokulu’na da kupa ve forma takdim edildi. Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen 15. Kolordu’dan Emirhan Çağlayan’a kupa ve eldiven hediye edilirken, en iyi oyuncu seçilen Hikmet Uluğbay İlkokulu’ndan Mehmet Erdinç ile gol kralı olan Nene Hatun İlkokulu’ndan Sinan Mamik, kupa ve topla ödüllendirildi.

Bugün 11:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ümit millilerimiz Avrupa yolunda mask
Ümit millilerimiz Avrupa yolunda
Avrupa Şampiyonu Tuba bu kez bronzla döndü! mask
Avrupa Şampiyonu Tuba bu kez bronzla döndü!
İşte bu yüzden büyüksün ATAFEN! mask
İşte bu yüzden büyüksün ATAFEN!
Yarımca Yelken Didim’de! mask
Yarımca Yelken Didim’de!
Şükür, Deniz Yıldızları’nı ziyaret etti mask
Şükür, Deniz Yıldızları’nı ziyaret etti
Derince futbola doydu… mask
Derince futbola doydu…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi mask
Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi
Derince'de "yılan" seferberliği! mask
Derince'de "yılan" seferberliği!
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu mask
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL