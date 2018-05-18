Gölcük ücretsiz spor okulları dolup taşıyor

Gölcük Belediyesi Spor Müdürlüğü Koordinesinde, uzman eğiticilerin ve deneyimli antrenörlerin verdikleri kaliteli eğitimlerle, spor okulları, tam 9 Branşta aktif olarak yoğun bir katılımla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çocuklarını, basketbol, voleybol, yüzme, halk oyunları, satranç, Taekwondo, Judo, Karate ve güreş branşlarında spor okullarına kaydettirmek isteyen vatandaşlarımız, Gölcük Belediyesi’nin Kavaklı’da bulunan spor birimine başvurarak kayıtlarını yaptırıp, verilen hizmetlerden yararlanabiliyor.

ELLİBEŞ DESTEKLERİNİ SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ…

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Dün olduğu gibi, bugün de, sporun ve sporcunun yanındayız. Gölcük Belediye Spor Kulübü bünyesinde, farklı kategorilerde, çok yönlü spor hizmetlerinin verildiğini ve başarılar elde edildiğini biliyoruz. Bu Gölcük’ümüz için çok önemli bir gelişmedir. Bu anlamda gençlerimiz belediye spor bünyesinde, birçok turnuvaya katılıp, çeşitli müsabakalarda tecrübe ve bilgi kazanmaktadır. Özellikle uluslar arası müsabakalara katılarak derece almak, hem gençlerimiz, hem de Gölcük’ümüz için büyük bir başarı ve gururdur. Biz her zaman onların yanında olmaya gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gençlerimizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.