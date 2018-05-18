Ülkemizi yurt dışında su altı sporlarında başarılı bir şekilde temsil eden Deniz Yıldızları Spor Kulübü’nün etkinlikleri hakkında Rıdvan Şükür’ü bilgilendiren Kulüp yönetimi, ülke genelinde ve yurt dışında su altı hokeyi takımları ile birçok başarılarının olduğunu ifade etti. Rıdvan Şükür, kulübün yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.
Bugün 11:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Şükür, Deniz Yıldızları’nı ziyaret etti
Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Deniz Yıldızları Kulübü tarafından, İzmit’teki kulüp merkezinde misafir edildi.
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Bugün 11:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz