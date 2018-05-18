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Şükür, Deniz Yıldızları’nı ziyaret etti

Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür,  Deniz Yıldızları Kulübü tarafından, İzmit’teki kulüp merkezinde misafir edildi.

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Ülkemizi yurt dışında su altı sporlarında başarılı bir şekilde temsil eden Deniz Yıldızları Spor Kulübü’nün etkinlikleri hakkında Rıdvan Şükür’ü bilgilendiren Kulüp yönetimi, ülke genelinde ve yurt dışında su altı hokeyi takımları ile birçok başarılarının olduğunu ifade etti. Rıdvan Şükür, kulübün yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Bugün 11:41 TSİ - Spor

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