Akbulut Filo yeni yerinde

Kocaeli Genç İşadamları Derneği ve Genç İzmitliler Platformu’nun kurucu üyelerinden olan Uğur Akbulut’un sahibi olduğu Akbulut Filo araç kiralama firması Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak No 64 adresindeki yeni yerine taşındı. Daha önce Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde müşterilerine hizmet veren Akbulut Filo araç kiralama firması 200 metre kare alana kurulu olan yeni iş yerinde Uğur Akbulut ve Emre Akbulut birlikteliğinde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
2016 YILINDA KURULDU
Yeni yerlerinde müşterilerine daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmayı ifade eden Uğur Akbulut, firma içerisinde araç kiralama, havaalanı transferleri, VIP hizmetler gibi bir çok seçenekle çalışmalarına devam edeceklerini ve 2016 yılında kurulan Akbulut Filo’nun yeni yerinde başarılarına başarı katacağına inandığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz