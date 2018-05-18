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Bakan açıkladı: 14 bin personel alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını duyurdu.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını duyurdu.

Gül, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz. Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz. Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da 10 bin ilave ile güncelleyerek toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6.546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz."

Bugün 12:16 TSİ - Ekonomi

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