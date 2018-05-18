Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 14-19 Mayıs tarihlerinde Didim’de düzenlenen “Türkiye Yelken Federasyonu 2018 Türkiye Kupası” yarışmalarına Yarımca Yelken Kulübü, Recep İlgün başkanlığında, antrenör Ebru Akça, sporcular Akın Deniz Gül, İshak Burak Açıkgöz, Levent Kaldırım, Beril Ecrin Özden ve Sertaç Akça ile katılıyor. 1968 yılında kurulan İlimizin köklü kulüplerinden bünyesinde Dünya ve Türkiye şampiyonları çıkaran Yarımca Yelken Kulübü, bu şampiyonaya da iddialı hazırlandı.
Bugün 12:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Yarımca Yelken Didim’de!
Yarımca Yelken Kulübü’ nün de katıldığı “ Türkiye Yelken Federasyonu 2018 yılı Türkiye Kupası” 300’ ü aşkın sporcunun katılımıyla Didim’ de başladı.
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Bugün 12:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz