Yarımca Yelken Didim’de!

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 14-19 Mayıs tarihlerinde Didim’de düzenlenen “Türkiye Yelken Federasyonu 2018 Türkiye Kupası” yarışmalarına Yarımca Yelken Kulübü, Recep İlgün başkanlığında, antrenör Ebru Akça, sporcular Akın Deniz Gül, İshak Burak Açıkgöz, Levent Kaldırım, Beril Ecrin Özden ve Sertaç Akça ile katılıyor. 1968 yılında kurulan İlimizin köklü kulüplerinden bünyesinde Dünya ve Türkiye şampiyonları çıkaran Yarımca Yelken Kulübü, bu şampiyonaya da iddialı hazırlandı.