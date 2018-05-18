Ümit millilerimiz Avrupa yolunda

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu ümit judocular, Şampiyona öncesi yapılan müsabakalardan da başarılı sonuçlarla döndü.

ULUSLAR ARASI ARENADAN 22 MADALYA İLE DÖNDÜLER

Mart’tan bu yana, milli takımı temsilen Tatami’ye çıkan Kağıtsporlu Judocular, Avrupa Şampiyonası öncesi girdikleri 4 Avrupa ve 1 Afrika Kupası’ndan toplamda 10 Altın, 5 Gümüş, 7 Bronz madalya kazanarak, başarı elde etti. Ümit Milli takım adına müsabaka yapan Mavi Beyazlı Judoculardan 50 Kiloda Muhammet Ali Demirel ve Emirhan Karahan, 66 Kiloda Umalt Demirel, +90 Kiloda Ömer Kemal Aydın, 40 Kiloda Müberra Güneş, 44 Kiloda Merve Azak, 48 Kiloda Buketnur Karabulut, elde ettikleri başarılarla 2024 Olimpiyatları’na da göz kırptı.