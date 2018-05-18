Avrupa Şampiyonu Tuba bu kez bronzla döndü!

Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün milli sporcusu Tuba Yenen Yakan, Karate milli takımını temsilen Tatami (Do sporları minderi)’ye çıktı. Yakan, başarılı maçlar çıkararak Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve yine göğsümüzü kabarttı.

RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ…

2013 ve 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Tuba, anne de olduktan sonra, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda, milli takım adına ferdi kategoride Tatami’ye çıkan öz be öz İzmitli sporcumuz, şampiyonada başarılı müsabakalar yaparak, üçüncülük için İngiliz Carla Burkitt karşısına çıktı. Milli karateci, yumruklarıyla etkili olduğu mücadelede rahat bir performans ortaya koydu ve 4-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.