Maşukiye’de verilen yemeğe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Futbolcu ve teknik heyet, yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Maşukiyespor Başkanı Vural Yıldız, “Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar inanarak, birlik beraberlik içerisinde büyük bir uyumla şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e ve destek olup yardım eden herkese teşekkür ederim” dedi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Maşukiyespor şampiyonluğu kutladı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yıllar sonra 1’nci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmeyi başaran Maşukiyespor, şampiyonluk yemeğinde buluştu.
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Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz