Maşukiyespor şampiyonluğu kutladı

Maşukiye’de verilen yemeğe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Futbolcu ve teknik heyet, yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Maşukiyespor Başkanı Vural Yıldız, “Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar inanarak, birlik beraberlik içerisinde büyük bir uyumla şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e ve destek olup yardım eden herkese teşekkür ederim” dedi.