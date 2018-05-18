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Bugün 12:28 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:30 TSİ )

Özel Düş Treni’nde görkemli mezuniyet

Özel Düş Treni Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde yılsonu mezuniyet gecesi düzenlendi. Gecede veliler ve çocuklar keyifli zaman geçirdi.

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On yıllık köklü bir geçmişe sahip, Leyla Mutlu ve Huriye Dokumaz’ın sahipleri olduğu İzmit Kaymakamlığı yanında faaliyetini sürdüren Özel Düş Treni Kreş ve Gündüz Bakımevi, Kandıra Çadır Sofrası’nda mezuniyet gecesi düzenledi. Velilerin yoğun katılım gösterdiği programda Leyla Mutlu, kurum adına konuştu.

“KALİTELİ EĞİTİM TAKIM ÇALIŞMASIYLA OLUR”

Leyla Mutlu, “Evlatlarınızı, evlatlarımız yerine koyup iyi bir eğitim almaları ve yetişmeleri için elimizden geldiğince gayret gösterdik. Çocuklarımızın eğitimine öncülük eden ortağım Huriye Hanım’a, sorumlu müdürüm Hilal Hanım’a, Sena, Hale, Sevde, Çağrı, Erva, Zeynep ve Esma öğretmenlerime, aşçımız Fatma, yardımcılarımız Şerife, Nesrin ve servis sorumlumuz Elif Hanımlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kaliteli eğitim iyi bir takım çalışmasıyla elde edilebilir” dedi.

Bugün 12:28 TSİ - Eğitim

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