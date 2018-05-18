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Darıca’da sahur keyfi

Darıca Belediyesi, sahilde kurduğu 500 kişilik çadırda Ramazan ayı boyunca vatandaşlara sahurda kahvaltı ikramında bulunacak

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Darıca Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sahilde kurduğu dev çadırda vatandaşlara sahurda kahvaltı ikramında bulunuyor. Osmanlı mimarisinden esinlenerek kurulan 500 kişilik çadırda ilk sahur programı yapıldı. Programa Darıca Belediye Başkan Şükrü Karabacak ve AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da katılarak vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

“DOLU DOLU GEÇECEK”

Başkan Şükrü Karabacak, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir Ramazan ayı geçireceğiz. Bu yıl ayrıca sahillerimizde sahur yapan vatandaşlarımızı da düşündük ve sahurda kurduğumuz dev çadırda vatandaşlarımıza kahvaltı ikramında bulunacağız. Tüm halkımızı ay boyunca sürecek etkinliklerimize bekliyoruz” diyerek Ramazan ayı etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı.

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