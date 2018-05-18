Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:38 TSİ )

Özdilek’te büyük bahar kampanyası

Tüketicisine kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı kendine ilke edinen Özdilek, baharın gelişini muhteşem bir kampanyayla karşılıyor. Özdilek, tek seferde 200 TL ve üzeri alıveriş yapan misafirlerine, 25 TL hediye çeki armağan ediyor

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ev tekstilinin sevilen markası Özdilek, ziyaretçileri için çok özel bir kampanyaya daha imza atıyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim, dekorasyon, kozmetik, mutfak, banyo, ayakkabı, ev tekstili gibi yüzlerce seçkin marka ve ürün seçeneğini bir arada sunan Özdilek 18 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri tekstil ve ev tekstili alışverişi yapan misafirlerine, tekstil ve ev tekstilinde geçerli 25 TL hediye çeki armağan ediyor. Özdilek ürünleri tüm Özdilek departman mağazalarında ve ozdilekteyim.com’da misafirlerini bekliyor.

Bugün 12:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Onlar da bayram ikramiyesi istiyor! mask
Onlar da bayram ikramiyesi istiyor!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Zeytinoğlu: Seferler hala çok yetersiz mask
Zeytinoğlu: Seferler hala çok yetersiz
Artık petrol, ÖTV tutarını geçmeyecek! mask
Artık petrol, ÖTV tutarını geçmeyecek!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi mask
Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi
Derince'de "yılan" seferberliği! mask
Derince'de "yılan" seferberliği!
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu mask
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL