Özdilek’te büyük bahar kampanyası

Ev tekstilinin sevilen markası Özdilek, ziyaretçileri için çok özel bir kampanyaya daha imza atıyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim, dekorasyon, kozmetik, mutfak, banyo, ayakkabı, ev tekstili gibi yüzlerce seçkin marka ve ürün seçeneğini bir arada sunan Özdilek 18 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri tekstil ve ev tekstili alışverişi yapan misafirlerine, tekstil ve ev tekstilinde geçerli 25 TL hediye çeki armağan ediyor. Özdilek ürünleri tüm Özdilek departman mağazalarında ve ozdilekteyim.com’da misafirlerini bekliyor.