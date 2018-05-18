Ev tekstilinin sevilen markası Özdilek, ziyaretçileri için çok özel bir kampanyaya daha imza atıyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim, dekorasyon, kozmetik, mutfak, banyo, ayakkabı, ev tekstili gibi yüzlerce seçkin marka ve ürün seçeneğini bir arada sunan Özdilek 18 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri tekstil ve ev tekstili alışverişi yapan misafirlerine, tekstil ve ev tekstilinde geçerli 25 TL hediye çeki armağan ediyor. Özdilek ürünleri tüm Özdilek departman mağazalarında ve ozdilekteyim.com’da misafirlerini bekliyor.
Bugün 12:30 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Özdilek’te büyük bahar kampanyası
Tüketicisine kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı kendine ilke edinen Özdilek, baharın gelişini muhteşem bir kampanyayla karşılıyor. Özdilek, tek seferde 200 TL ve üzeri alıveriş yapan misafirlerine, 25 TL hediye çeki armağan ediyor
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Bugün 12:30 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz