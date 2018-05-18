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Bahçeşehir Koleji ödülleri topladı

Kocaeli Bahçehir Koleji, Çek Cumhuriyeti Uluslararası Resim Yarışması’nda Türkiye’ye verilen 6 ödülün 5’ini kazanarak başarıları ile gururlandırdı.

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Alman Nazilerinin katlettiği Çek Köyü Lidice’deki çocuk kurbanları anmak için kurulan ve bu yıl 46’ncısı düzenlenen;  Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ve UNESCO’nun da desteklediği uluslararası yarışmanın bu yılki teması ‘Deniz ve Denizde Yaşam’ olarak belirlendi.

ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDILAR

Uluslararası saygınlığı yüksek olan bu yarışmaya 79 ülkeden çeşitli enstitü, okul ve sanat evlerine mensup 29 bin 967 öğrenci çalışması katıldı. Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencileri de Türkiye’ye verilen 6 ödülün 5’ini kazanarak başarıları ile hem okullarını, hem de ülkemizi gururlandırdı.

Bugün 12:31 TSİ - Eğitim

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