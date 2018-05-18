Aksoy: Kocaeli’de kazılması gereken yerlerle ilgili çalışmalar başlayacak

18 Mayıs Müzeler haftası sebebiyle İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Salonunda program düzenledi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve çok sayıda davetli katıldı. Program öncesinde Vali Aksoy müzeyi gezerek bildi aldı. Açılış konuşmasını yapan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Müzeler geçmiş yaşantıda yaşayan insanların hayatlarını bize ışık tutmaktadır. Geçmişi öğrenmek bugünü anlamamıza yardımcı oluyor” dedi.

10 adet müzemiz bulunmaktadır

Zanburkan, “Müzeler doğal kütüphanelerdir. Kocaeli’de 900’e yakın kültür varlığı bulunmaktadır. Müzemiz içinde 4 bin 553 eser vardır. Öğrencilerimize gerekli bilgiler verilmelidir. Tarihi eser kaçakçılığında her zaman yanımızda olan emniyet ve jandarmamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarihi eserler ortak mirastır sahip çıkmalıyız. Yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi eserler müzemizde sergilenmektedir. Kocaeli’de yaklaşık 10 adet müzemiz bulunmaktadır” dedi.

Önümüzdeki dönem çalışmalar başlayacak

Zanburkan’ın ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Müzecilik günümüzde büyük önem taşıyor. Var olan değerlerin mevcut ve sonraki kuşaklara aktarılması bakımından yardımcı oluyor. Geleceği daha iyi planlama açısında büyük önem taşımaktadır. Bizlere düşen bu medeniyetlerin izlerini korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarabilmektir. Kazılar uzun süreli ve sabır isteyen çalışmalardır. Arkeologlarımız ve müzelerimiz bu konuda özverili şekilde çalışma sürdürüyor. Hala kazılması gereken alanlar var. Önümüzdeki dönem bu konuda çalışma yapılacaktır. Ülkemizde yabancı kazılar vardı ama üniversitelerimiz bu konuyu geliştirdi. Bu da Türkiye’nin arkeoloji bakımından daha iyi yerlere geldiğini gösterip bize umut veriyor” dedi.

Müzelerin ziyaret edilmesi çok önemli

Vali Aksoy, “Kocaeli’nin müzecilik konusunda belirli alt yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun sınırı yok birçok alanda müze açılabilir. Tarım, eğitim gibi birçok alanda çalışma yapıp müze açabiliriz. Müzelerimizin ziyaret edilmesi de çok önemli. Çocukların ve öğrencilerin ziyaret etmesi konusunu daha da ileriye taşıyabiliriz. Mutlaka yapılıyordur ama bunu biraz daha geliştirmek ve yaygınlaştırmak lazım. Çocukların ufkunu geliştirmeye yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.