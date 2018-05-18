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Ford Trucks modelleri beklentileri karşılıyor

Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak üretiliyor. İslamoğlu Madencilik de filosunu 19 adet Ford Trucks 1842T çekici ile genişletti.

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İstanbul’un en büyük agrega madenlerinden birine sahip olan İslamoğlu Madencilik, filosunu 19 adet Ford Trucks 1842T çekici ile genişletti. 10 Nisan’da düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks tarafından İslamoğlu Madencilik adına firma sahiplerine teşekkür plaketi takdim edildi.

SATIŞ MÜDÜRÜ DE KATILDI

Gerçekleştirilen teslimat törenine İslamoğlu Madencilik firma sahibi Kenan İslamoğlu, İslamoğlu Madencilik Genel Müdürü Doğan Aksu ile Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış ve Satış Bölge Müdür Barış Anayurdu katıldı.

BEKLENTİLERE UYGUN

Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu güncel teknolojilerle bir arada yaşatıyor.

YÜKSEK KATMA DEĞER

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon metrekarelik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Bin 500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

Bugün 12:50 TSİ - Gündem

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