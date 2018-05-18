Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:51 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:57 TSİ )

Akça Koca Platformu Özbekistan’dan döndü

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri Özbekistan’dan döndü. 7 gün süren geziden memnun kalan üyeler, Özbek Pilavı yemeden dönülmemesi gerektiğini söyledi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri, 7 gün süren Özbekistan seyahatinden döndü. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve üyeleri Semerkant, Buhara ve Taşkent gibi çağları aydınlatan şehirler ile Asya'nın kalbi Özbekistan’ı gezdi.

SEMERKANT İLE BAŞLADI

Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olan Aybek Beg rehberliğinde gerçekleşen gezi Semerkant ile başladı. Guri Emir, Registon Meydanı’nda bulunan Uluğ Bey, Şirdar ve Kökeldaş Medreseleri, Bibi Hanım medresesi görüldü. İmam Buhari Hz. türbesi ziyaret edildi. Ardından İmam Maturidi türbesi, Şâh-ı Zinde (Sahabe Qusam bin Hüseyin Hz.), Uluğbey Rasathanesi, Hazret-i Hızır Camii görüldü. Akşam hızlı tren ile Buhara’ya geçildi.

MEDRESE VE TÜRBELER GEZİLDİ

Buhara’da İsmail Samani Türbesi, Eyyüb Peygamber Çeşmesi, Bolo havuz ve camii, Nadir Divanbegi Medresesi, Lebi Havuz Camii, Poyi Kalon kompleksi, Kalan Minaresi, Mir Arap Medresesi, Kalan Türbesi ve Ark Kalesi, Chor Minor, Yazlık Saray, Seyyid Emir Külal, Şah’i Nakşibend K.S. ve valideleri ziyaret edildi. Altı saat süren tren yolculuğu ardından Taşkant'e geçildi. Taşkent’te de Barak Han Medresesi, Kökeldaş Medresesi, Kaffal Şaşi Türbesi, Tilla Şeyih Camii, Hasti Imom Külleyisi, Özbekistan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan Hazreti Osman dönemine ait Kuran-ı Kerim'in orijinali Mushaf görüldü.

ÖZBEK PİLAVI YEMEDEN DÖNMEYİN

Özbekistan’da evler genelde 3, 4 metreyi bulan duvarlarla çevrili. Ruslardan kalma bir adet sürdürülüyor. Mezar taşlarının hepsi resimli. Nasrettin Hoca’nın kökeninin burası olduğunu iddia ediyorlar. Kocaların kadına verdiği değeri ona yaptırdığı altın diş sayısı ile ölçülüyor. Özbek Pilavı yemeden Özbekistan’dan dönmemeli.

Bugün 12:51 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmitli oyuncu baba oldu! mask
İzmitli oyuncu baba oldu!
Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün... mask
Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...
“Doğadan sofraya organik ürünler” mask
“Doğadan sofraya organik ürünler”
Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi mask
Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi
Abdullah Sarıbuğa, oğlunu evlendirdi mask
Abdullah Sarıbuğa, oğlunu evlendirdi
İpek Kağıt yöneticileri kahvaltıda buluştu mask
İpek Kağıt yöneticileri kahvaltıda buluştu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi mask
Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi
Derince'de "yılan" seferberliği! mask
Derince'de "yılan" seferberliği!
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu mask
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL