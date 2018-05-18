Akça Koca Platformu Özbekistan’dan döndü

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri, 7 gün süren Özbekistan seyahatinden döndü. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve üyeleri Semerkant, Buhara ve Taşkent gibi çağları aydınlatan şehirler ile Asya'nın kalbi Özbekistan’ı gezdi.

SEMERKANT İLE BAŞLADI

Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olan Aybek Beg rehberliğinde gerçekleşen gezi Semerkant ile başladı. Guri Emir, Registon Meydanı’nda bulunan Uluğ Bey, Şirdar ve Kökeldaş Medreseleri, Bibi Hanım medresesi görüldü. İmam Buhari Hz. türbesi ziyaret edildi. Ardından İmam Maturidi türbesi, Şâh-ı Zinde (Sahabe Qusam bin Hüseyin Hz.), Uluğbey Rasathanesi, Hazret-i Hızır Camii görüldü. Akşam hızlı tren ile Buhara’ya geçildi.

MEDRESE VE TÜRBELER GEZİLDİ

Buhara’da İsmail Samani Türbesi, Eyyüb Peygamber Çeşmesi, Bolo havuz ve camii, Nadir Divanbegi Medresesi, Lebi Havuz Camii, Poyi Kalon kompleksi, Kalan Minaresi, Mir Arap Medresesi, Kalan Türbesi ve Ark Kalesi, Chor Minor, Yazlık Saray, Seyyid Emir Külal, Şah’i Nakşibend K.S. ve valideleri ziyaret edildi. Altı saat süren tren yolculuğu ardından Taşkant'e geçildi. Taşkent’te de Barak Han Medresesi, Kökeldaş Medresesi, Kaffal Şaşi Türbesi, Tilla Şeyih Camii, Hasti Imom Külleyisi, Özbekistan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan Hazreti Osman dönemine ait Kuran-ı Kerim'in orijinali Mushaf görüldü.

ÖZBEK PİLAVI YEMEDEN DÖNMEYİN

Özbekistan’da evler genelde 3, 4 metreyi bulan duvarlarla çevrili. Ruslardan kalma bir adet sürdürülüyor. Mezar taşlarının hepsi resimli. Nasrettin Hoca’nın kökeninin burası olduğunu iddia ediyorlar. Kocaların kadına verdiği değeri ona yaptırdığı altın diş sayısı ile ölçülüyor. Özbek Pilavı yemeden Özbekistan’dan dönmemeli.