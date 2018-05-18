ADD, 19 Mayıs’ı kutladı

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sanat Sokağı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz tarafından düzenlenen açıklamaya ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl ve çok sayıda dernek üyesi de katılım gösterdi.

KUTSAL SAVAŞIN İLK ADIMI

Açıklamada konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “Sevr’in tüm dayatmalarına, Anadolu’nun yanmış, yıkılmışlığına, yoksulluğa, gerici ve yobaz anlayışa rağmen, Emperyalizmin açık işgaline karşı verilecek olan kutsal savaşın ilk adımı Samsun’da atılmıştır. 99’ncu yılımızı kutladığımız 19 Mayıs 1919 şanlı, şerefli bir mücadelenin kısaca eşi görüşmemiş bir destanın da başlangıç tarihidir. Atamızın Samsun’a çıkışının tek anlamı antiemperyalist savaşın fitilini ateşlemek değildi elbette. Zaferin kazanılmasından sonra gerici ve işbirlikçi feodel yapının parçalanmasının, modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atılmasının ilk adımıdır” diye konuştu.

CEMAATLERE DURUŞUMUZ NETTİR

Kavaz, “Bugün sahip olduğumuz vatanımızı, tüm çağdaş birikim ve değerlerimizi, demokratik laik cumhuriyetimizi ve üniter yapımızı korumak birinci önceliğimiz olmalıdır. Hangi istihbarat örgütlerinin olursa olsunlar tarikatlara, cemaatlere, vakıflara ve tekkelere karşı duruşumuz çok net ve açık olmalıdır. Bu çağdışı yuvalar 1919’da olduğu gibi bugün de Atatürk’e, ilke ve devrimlerine karşı örgütlenmiş sinsi ajan yuvalarıdır. Bizler Atatürkçüler olarak, tehlikenin farkında olarak 1919 ruh ve bilinciyle ulusumuzun Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, tüm kazanımları yılmaz savunucuları olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.