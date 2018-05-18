Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:05 TSİ )

ADD, 19 Mayıs’ı kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklama yapan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “19 Mayıs 1919 şanlı, şerefli bir mücadelenin kısaca eşi görüşmemiş bir destanın da başlangıç tarihidir. Cumhuriyetin temellerinin atılmasının ilk adımıdır” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atatürk  Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sanat Sokağı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz tarafından düzenlenen açıklamaya ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl ve çok sayıda dernek üyesi de katılım gösterdi.

KUTSAL SAVAŞIN İLK ADIMI

Açıklamada konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “Sevr’in tüm dayatmalarına, Anadolu’nun yanmış, yıkılmışlığına, yoksulluğa, gerici ve yobaz anlayışa rağmen, Emperyalizmin açık işgaline karşı verilecek olan kutsal savaşın ilk adımı Samsun’da atılmıştır. 99’ncu yılımızı kutladığımız 19 Mayıs 1919 şanlı, şerefli bir mücadelenin kısaca eşi görüşmemiş bir destanın da başlangıç tarihidir. Atamızın Samsun’a çıkışının tek anlamı antiemperyalist savaşın fitilini ateşlemek değildi elbette. Zaferin kazanılmasından sonra gerici ve işbirlikçi feodel yapının parçalanmasının, modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atılmasının ilk adımıdır” diye konuştu.

CEMAATLERE DURUŞUMUZ NETTİR

Kavaz, “Bugün sahip olduğumuz vatanımızı, tüm çağdaş birikim ve değerlerimizi, demokratik laik cumhuriyetimizi ve üniter yapımızı korumak birinci önceliğimiz olmalıdır. Hangi istihbarat örgütlerinin olursa olsunlar tarikatlara, cemaatlere, vakıflara ve tekkelere karşı duruşumuz çok net ve açık olmalıdır. Bu çağdışı yuvalar 1919’da olduğu gibi bugün de Atatürk’e, ilke ve devrimlerine karşı örgütlenmiş sinsi ajan yuvalarıdır. Bizler Atatürkçüler olarak, tehlikenin farkında olarak 1919 ruh ve bilinciyle ulusumuzun Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, tüm kazanımları yılmaz savunucuları olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.

Bugün 12:56 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Büyükşehir’de bütçe tartışması: Siz daha bir belediye alamadınız! mask
Büyükşehir’de bütçe tartışması: Siz daha bir belediye alamadınız!
Fabrikada işçi kıyımı! mask
Fabrikada işçi kıyımı!
CHP İzmit'ten geleneksel iftar mask
CHP İzmit'ten geleneksel iftar
İnce, Perşembe pazarına geliyor mask
İnce, Perşembe pazarına geliyor
Kumcağız’a 21 dönümlük mesire alanı mask
Kumcağız’a 21 dönümlük mesire alanı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kaza geliyorum diyor! mask
Kaza geliyorum diyor!
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü! mask
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor mask
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

GALERİ

Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi mask
Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi
Derince'de "yılan" seferberliği! mask
Derince'de "yılan" seferberliği!
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu mask
MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL