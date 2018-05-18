Evinde ölü bulundu!

Gölcük Kavaklı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ikamet eden ve mısır satıcılığı yaptığı öğrenilen Talip Okay (39) önceki gün yakınları tarafından evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Okay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Okay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Okay’ın bir süredir göğüs ağrısı çektiği ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Evli ve 7 çocuk babası olan Talip Okay’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı Doğubeyazıt İlçesine götürüldü..