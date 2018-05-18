ÇYDD’den el sanatları sergisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından ÇYDD Kurucu Başkanı Türkan Saylan’ın ölümünün 9’ncu yıldönümü vesilesiyle Sanat Sokağı’nda sergi açtı. Sergide Mualla Eke Eğitim ve Kültür Evi’nde el sanatları kursu alan üyelerin hazırladıkları çalışmalar yer aldı. Dikiş ve iğne oyası eserlerinde bulunduğu serginin tüm geliri üniversite ve lise öğrencilerine verilecek. Sergi açılışına ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi. Sergi 4 gün boyunca açık kalacak.

ÜYELERİN EL EMEĞİYLE HAZIRLANDI

Kursiyerler Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalar tarafından eğitildi. El sanat kursları hocası Özlem Özpınar, İğne Oyası Kursu hocası Hatice Altıntaş ve dikiş hocası Özgül Bat kursiyerlere eğitim verdi. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, “Kurucumuz Türkan Saylan’ın ölümünün 9. Yılı vesilesiyle Sanat Sokağı’nda bu güzel sergimizi açıyoruz. Sergimizde üyelerimizin el emeğiyle hazırlanan ürünler bulunuyor” diye konuştu.