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Doğan Babacan'ı kaybettik

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan'ın dün sabaha karşı evinde vefat ettiği öğrenildi.

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1930 İstanbul doğumlu olan Babacan, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Hakem Eğitimcisi olarak uzun süreler hizmet etti. Merhum Doğan Babacan'ın cenazesi 19 Mayıs Cumartesi günü (bugün) Zincirlikuyu Camisi'nde, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

Doğan Babacan, 5 Nisan 1930'da İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. 1946'da Beşiktaş Genç Takımı'nda futbola başladı. 1955'te hakemliğe başlayana kadar Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde oynadı. Doğan Babacan, FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yönetmiş ilk Türk hakemdir. 1964'te ilk milli müsabakasını yönetti. 1969'da FIFA kokartını taktı. Münih 1972 Olimpiyat Oyunları’nda ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya-Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla, FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu. 1978'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı. FIFA'ya yapmış olduğu öneriler Futbol Oyun Kuralları'na girdi. 1992 - 1995 ve 1996 -1997 yılları arasında MHK Başkanlığı yaptı. Hakemlik üzerine 4 kitap yazdı.

Bugün 13:55 TSİ - Spor

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