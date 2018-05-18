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Bugün 14:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:45 TSİ )

Filli Boya'ya 2. ödül!

Filli Boya’nın kültürel mirasımız Turkuaz rengine sahip çıkmak, Turkuaz’ın öneminin tüm dünyada hak ettiği yeri edinmesini sağlamak amacıyla Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile birlikte hazırladığı, Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitap olan ‘Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası’ ve kitaptan ilham alınarak oluşturulan Turkuaz Renk koleksiyonuna ikinci ödül geldi.

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Filli Boya’nın Türkler ile bütünleşen Turkuaz rengini ve hikâyesini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturduğu Turkuaz koleksiyonu ve Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile birlikte hazırladığı Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitabı ‘’Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası’’na ödüller gelmeye devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan Turkuaz tutkusunu geniş kitlelerle buluşturmak hedefiyle hayat bulan Filli Boya Turkuaz Renk Koleksiyonu ve kitabı başarısını ödüllerle taçlandırıyor. Projeye “PRİDA İletişim Ödülleri”nde aldığı ödülden sonra ikinci ödülü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından “İyiliğin İletişimi, İletişimin İyiliği” temasıyla bu yıl 17.’si gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nden geldi. Filli Boya, törende Kültür-Sanat kategorisinde ödülü kucakladı.

Koleksiyonda 48 farklı turkuaz tonu yer alıyor

Filli Boya Turkuaz renk koleksiyonunda toplam 48 farklı Turkuaz tonu bulunuyor. Bunlardan 7 renk Selçuklu dönemi Turkuaz örneklerinden oluşurken diğer 34 farklı Turkuaz tonu ise Osmanlı dönemi sanat ve mimari eserlerden belirlenen yansımalardan oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca günümüz Turkuaz örneklerinden de 7 renk yer alıyor. Eş zamanlı olarak dünyada ilk kez Turkuaz üzerine oluşturulmuş en kapsamlı kitap olan “Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası” adlı eser de hem turkuaz taşının, hem de turkuaz renginin kültürümüzün her alanındaki yansımalarına yer veriyor. Kitapta; Doğada Turkuaz; Tarihte Turkuaz; Turkuazlı Mücevherler; Sanatı Renklendiren Turkuaz; Edebiyatta Turkuaz gibi başlıklar inceleniyor.

Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası kitabı dünyada yerini alıyor

Alanında ilk ve eşsiz bir çalışma olan “Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası” tarih boyunca Türklerle birlikte anılan turkuaz renginin tüm dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynuyor. İngilizce ve Türkçe yayımlanan eser, mimarlara, yurt dışındaki büyükelçiliklere, ulusal – uluslararası müze ve kütüphanelere, tasarımcılara, mimarlık fakültelerine, sanat galerilerine, UNESCO gibi uluslararası kültür kuruluşlarına gönderildi.

Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi

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