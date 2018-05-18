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Karabacak seçim desteği istedi

Darıca’daki STK temsilcileri ile düzenlenen bir araya gelen belediye başkanı Şükrü Karabacak, “24 Haziran’da tarihin en önemli seçimini yapacağız. Sizlerden de bu seçimde AK Parti’ye destek olmanızı istiyoruz” dedi.

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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 24 Haziran seçimleri öncesinde ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek istikrar için seçimlerde AKP’ye destek vermelerini istedi. Darıca Belediyesi Teras Cafe Restaurant’ta düzenlenen programa Başkan Karabacak’ın yanı sıra AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Söylemez ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetimleri katıldı.

“GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN AK PARTİ

Programa katılımlarından dolayı STK temsilcilerine teşekkür eden belediye başkanı Şükrü Karabacak, “Zaman zaman bir araya gelerek ülke gündemini değerlendiriyoruz. Ayrıca ilçemizde devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaparak, sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Önümüzdeki 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerini değerlendirmek için bir araya geldik” dedi.

“TÜRKİYE LİDER ÜLKEDİR”

14 yıldır ilçelerine hizmet ettiklerini dile getiren Karabacak, “Bu süreçte şehrimize değer katan, birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları kazandırarak Darıca’yı bölgede değer kazanan bir ilçe haline geldik. Bizler bu projelerimizi hayata geçirirken, AK Parti hükümetimiz de yurt içinden ve yurt dışından gelen her türlü engellemelere rağmen ülkemizi bölgemizin lider ülkesi haline getirmiştir” diye konuştu.

STK’LARDAN DESTEK İSTEDİ

Yerel ve ülke genelinde hizmetlerin artarak devamı için 24 Haziran seçimlerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Karabacak, “Ben inanıyorum ki halkımız bir kez daha istikrardan yana tercihini kullanacaktır. Ülke yönetimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kadrolarına bir kez daha teslim edecektir. Sizlerden de bu noktada destek bekliyoruz. Şimdiden seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:14 TSİ - Gündem

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